“En ese tiempo no muchas personas querían vestirme porque yo no era muy conocida. Estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme al inicio de mi carrera. Tengo que decir que yo decidí que quería usar una tiara y todos me decían que estaba loca, que era ridículo y que sería pretencioso y todos trataban de convencerme de no hacerlo (…) aún así usé la tiara y ¿saben qué pasó? Todos comenzaron a usar una tiara después de eso y yo nunca tuve el crédito por esa tendencia porque era desconocida”, dijo.