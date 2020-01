Recientemente, el presidente indicó que los estados que no se adhieran al Insabi no contarán con recursos adicionales, para lo que sus gobernadores cuentan hasta el 31 de enero como fecha límite de adhesión. Por su parte, Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) indicó que de contar con los 32 estados en el proceso de federalización de los servicios de salud propuesto por la actual administración se beneficiarían a 69 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios públicos de salud.