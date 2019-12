Uno de los pocos proyectos aeroportuarios en marcha en América del Sur en la actualidad, la unidad de Lima del operador del aeropuerto de Fráncfort Fraport AG, ha despertado el interés de Bechtel Group Inc, China Harbour Engineering Co. Ltd. y Ferrovial SA junto a otros gigantes de infraestructura. Aecom, con sede en Los Ángeles, supervisa el diseño del aeropuerto.