“El nuevo aeropuerto se va a construir en tierra firme y no vamos a tener ningún problema. No fue fácil, porque, ¿se imaginan? si ya tenían armado el negocio, las presiones que ha habido, y de todo tipo; han llovido amparos como nunca para que no se lleve a cabo el aeropuerto de Santa Lucía, pero ya va caminando esa obra.”, señaló.