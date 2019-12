@rocionahle no sea gata y naca gritando como verdulera "si no pues vete a la Tapo" sra es secretaria d edo no trabaja en un mercado o sí? Pareciera requisito ser naco y gato para ser d la 4T milagro @BeatrizGMuller milagro no le pinto mocos al sr que grito arriba Texcoco es capaz