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Infusión de jengibre con canela: la bebida que reduce la inflamación abdominal desde la primera taza

Una opción tradicional recomendada para el bienestar digestivo

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Una tetera de vidrio transparente y una taza humeante llenas de infusión con rodajas de jengibre, anís estrellado y canela, sobre una mesa de madera.
Infusión de jengibre y canela, empleada en la medicina tradicional como apoyo digestivo. Estudios científicos identifican compuestos activos en ambas plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de jengibre y canela se ha consolidado como un remedio digestivo tradicional, sustentado por el conocimiento científico sobre los compuestos activos presentes en ambas plantas.

Diversos organismos de salud reconocen las propiedades del jengibre (Zingiber officinale) para estimular la motilidad gástrica y reducir náuseas, mientras que la canela de Ceilán (Cinnamomum verum) aporta aceites esenciales como el cinamaldehído, con efectos carminativos y antiespasmódicos documentados en manuales de fitoterapia y farmacopeas oficiales.

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El National Institutes of Health (NIH) señala que los gingeroles y shogaoles del jengibre tienen un impacto positivo en la digestión al modular la inflamación y favorecer el vaciado gástrico.

Por su parte, la Mayo Clinic destaca el uso tradicional del jengibre en el alivio de molestias gastrointestinales leves, aunque aclara que la mayor parte de la evidencia clínica proviene de estudios con extractos concentrados y no de infusiones caseras.

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Ambas instituciones advierten que los efectos pueden variar dependiendo de la forma y la dosis en que se consuma la planta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también incluye ambas especies en sus listados de plantas medicinales de uso tradicional, con advertencias de seguridad y límites de dosis para evitar riesgos.

Paso a paso para preparar la infusión de jengibre y canela

Para preparar la infusión siguiendo las directrices de manuales de fitoterapia y farmacopeas:

1. Seleccionar los ingredientes: Usar rizoma de jengibre fresco o seco y rama de canela de Ceilán, evitando la Cassia.

2. Dosificación tradicional: Para un litro de agua, utilizar entre 10 y 15 gramos de jengibre fresco o 1 a 2 gramos de jengibre seco, y 1 gramo de canela de Ceilán.

3. Decocción: Hervir el agua, añadir jengibre y canela, y mantener a fuego bajo de 5 a 10 minutos.

4. Reposar y colar: Dejar reposar tapado unos minutos y colar antes de servir.

5. Consumo: Tomar una taza antes o después de las comidas principales, sin exceder tres tomas diarias.

Las fuentes oficiales, como la European Medicines Agency (EMA) y la OMS, insisten en que la selección botánica y la moderación en la dosis son claves para evitar efectos adversos.

Infografía ilustrada con instrucciones para preparar infusión de jengibre y canela, mostrando ingredientes, dosificación, cocción y consumo.
Esta infografía detalla los pasos recomendados para preparar y consumir de forma segura una infusión de jengibre y canela, incluyendo la selección de ingredientes y la dosificación adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remedio tradicional con base científica

La infusión de jengibre y canela debe entenderse como una estrategia tradicional complementaria para el bienestar digestivo.

Diversos estudios sugieren que esta infusión puede contribuir a reducir la inflamación abdominal y aliviar la sensación de hinchazón, especialmente cuando se acompaña de otras medidas de autocuidado.

Por ejemplo, investigaciones publicadas en World Journal of Gastroenterology han demostrado que el jengibre, en forma de extracto, acelera el vaciado gástrico y reduce el malestar abdominal.

La infusión ofrece alivio sintomático leve y debe consumirse de forma responsable, sin sustituir la consulta médica ni tratamientos indicados para patologías crónicas.

Limitaciones y advertencias en el consumo de té de jengibre con canela

El consumo de té de jengibre con canela, aunque seguro en la mayoría de los adultos sanos, no está exento de restricciones.

Las autoridades sanitarias internacionales subrayan la importancia de seleccionar correctamente la especie de canela y respetar las dosis recomendadas para evitar complicaciones.

El uso de canela Cassia, común en el comercio, puede exponer al organismo a niveles elevados de cumarina, con riesgo de toxicidad hepática y efectos anticoagulantes. Por este motivo, solo se aconseja la variedad Ceilán para infusiones frecuentes.

Además, tanto el jengibre como la canela pueden potenciar el efecto de medicamentos anticoagulantes, incrementar el riesgo de hemorragias y afectar la presión arterial o los niveles de glucosa en sangre.

Por ello, las personas con enfermedades crónicas, bajo tratamiento farmacológico, mujeres embarazadas y menores deben consultar a un profesional antes de incorporar esta bebida a su dieta.

Mesa de madera con jengibre, rodajas de jengibre, canela en polvo y en rama, anís estrellado, y rodajas de naranja seca, junto a un mortero.
Recomiendan usar canela Ceilán en infusiones frecuentes y consultar a un profesional si se toman anticoagulantes, se tiene enfermedad crónica, embarazo o en menores. La canela Cassia puede causar toxicidad hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sobre la eficacia clínica del casero es limitada en comparación con los extractos estandarizados utilizados en ensayos médicos.

Por lo tanto, esta infusión debe considerarse solo como un complemento y no como un sustituto de tratamientos médicos convencionales.

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