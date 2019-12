“Aprovecho para comunicarles, mis niños y mis niñas, que nosotros aquí en El Mañanero estamos en semana de despedida. El próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre (105.3 FM) y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto…no, no, no hay conflicto; tanto Aire Libre como El Mañanero hemos decidido terminar el programa el próximo lunes donde estaremos cumpliendo un año y donde esta semana el día 28 El Mañanero estará cumpliendo 25 años de haber aparecido, eso será el jueves 28, los 25 años. El viernes 29 nos despediremos de todos ustedes en esta etapa”, dijo Trujillo la semana pasada.