“Sin duda, el que más trabajo me costó fue el caso de los presidentes municipales. Yo salí a atenderlos, no quisieron escuchar, la propuesta fue hablar inmediatamente con la Secretaría de Gobernación porque lo que ellos pedían tenía que ver con el Legislativo; sin embargo, parecía que no tenían mucho interés en dialogar, sino de hacer una manifestación pública de que estaban en contra de varias cosas”, relató.