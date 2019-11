Encontrar escuelas donde respeten su identidad de género es un problema, cuenta Pardo. Algunos colegios cuando ven que se trata de una persona transgénero no aceptan la inscripción inventando una serie de pretextos o condicionan a los padres diciéndoles que sus hijos pueden asistir a clases, pero si alguna familia se da cuenta o se queja no podrán seguir recibiendo al menor en el colegio. “Esa no es vida para los niños ni para nosotros como papás, por qué si no estamos haciendo nada malo”, comentó la madre.