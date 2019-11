“Aquí en Nayarit lo dije y lo repito: no es justo, no es humano, el que se abandone a los jóvenes y luego cuando el joven toma el camino de la delincuencia, se les masacra. No, ya esa política autoritaria no va a seguirse aplicando. Vamos a darles opciones, alternativas, que tengan posibilidad de estudiar, que tengan posibilidad de trabajar para que no sean tentados y no tomen el camino de la delincuencia. Eso no lo entienden algunos que piensan que van a resolver el problema de la violencia con la violencia ¡No! así no se puede. Ya se demostró cuando le declararon la guerra al narcotráfico”, enfatizó.