En declaraciones a la cadena CCN en español, Adrián LeBarón, padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas, explicó que hace meses habían recibido llamadas del crimen organizado dedicado al huachicol advirtiéndoles "que no andemos de chismosos y que ya no nos iban a molestar. Ahora nos acribillaron a 3 familias, me entiendes, y hay nueve muertos, ahorita hay 5 niños en un helicóptero porque estaban balaceados en la boca, en el pecho en las piernas y ya están ahorita en hospitales de Estados Unidos”.