“Nosotros somos de las familias más productivas en este estado, ahí ¿quién le quiso dar un mensaje a quién asesinando a mi hija? Yo no sé. Entonces ¿dónde está la disputa de la que habla este señor, porque accidente no fue, equivocación no fue, aquí asesinaron a tres madres, y a sus bebés de pecho, mi hija acababa de parir gemelos el 13 de marzo y la mataron con sus dos bebés y sus dos hijos mayorcitos, uno de 12 y uno de 10, y ella iba sola, porque iban acompañándose en 3 Suburbans para ir de aquí, de un pueblo de nuestras familias, iban a colonia LeBaron a visitarlos. Ya llegamos aquí donde asesinaron a mi hija, estoy viendo el vehículo de mi hija y estoy viendo la carretera que pasa por aquí, pero estoy en la brecha”, afirmó.