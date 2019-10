“Hay que pensarlo así: si alguna vez nos amamos, nos elegimos como pareja y producto de esto nació un hijo, tenemos que hacernos responsables de nuestras elecciones y no ponerlos a ellos en el medio. Vamos a ser padres por el resto de nuestras vidas y que no queda otra que llevarnos bien, que hay que acordar, aunque no estemos en todo de acuerdo. Encontrar puntos de encuentro para que el hijo o hija tenga una vida saludable y no que sienta que cuando está con mamá, está en deuda con papá y viceversa”, explicó a Infobae el licenciado en psicología Mauricio Strugo, especialista en parejas y familias.