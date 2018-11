No fue hasta que mi ex novio y yo nos empezamos a gritar a las 3 de la madrugada que me di cuenta de lo mucho que me había afectado la relación de mis padres. Tenía 21 años cuando la bombilla finalmente se apagó: la lucha había sido un hecho cotidiano para mis padres, pero no tenía que ser igual para mí y para quien quisiera estar conmigo. Podría reducir la situación. Podría bajar mi voz. O mejor aún, podría alejarme.