5 NO de esta nueva etapa

– No referirse al ex como "la tonta", "ese inútill", y menos delante de los niños. Con tales calificativos únicamente los herimos a ellos. Mejor decir: "el papá de mis hijos" o "mi expareja". Lo mismo corre para familiares: abuelos, tíos, amigos y nuevas parejas.

– No desautorizar al otro si puso una penitencia o prohibió, por ejemplo, el uso del celular. Si no estamos de acuerdo, es conveniente hablar directamente con el exesposo(a) en lugar de bajarle línea contraria al niño.

– El hijo no es un mensajero, ni cadete ni investigador, entonces no debemos hacerle preguntas sobre la vida del otro padre. Menos hacerle escoger a quién quiere más ni chantajearlo con regalos. La responsabilidad de educarlo es de los dos.

– No hay que olvidarse las normas de cortesía: cuando se encuentren, deben saludarse y despedirse cordialmente.

– No poner al chico en contra de su papá o de su mamá. Que los adultos hayan dejado de quererse no quiere decir que él deba hacerlo también.