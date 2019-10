“Esperaremos el informe del Gobierno de la ciudad, además el informe de la Fiscalía y el informe del juez. No nos precipitemos, si hay una actuación indebida, ilegal, si hay un acto de corrupción, en efecto aquí lo vamos a denunciar. No se protege a nadie, no se oculta nada, yo no estoy de tapadera de nadie. No se pueden hacer juicios sumarios, no en caliente, ya se volvió moda en que se hacen tribunales y todos son expertos” dijo López Obrador, en su conferencia matutina al respecto.