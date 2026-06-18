Ernesto Zepeda vs Livia Brito: “No por ser famoso alguien puede agredir a la prensa y quedar impune” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El fotógrafo Ernesto Zepeda reclama que, a seis años de la agresión sufrida en Cancún por parte de la actriz Livia Brito y su entonces pareja, la reparación del daño por 1,200,000 pesos sigue sin cumplirse, pese a existir una sentencia firme desde 2023.

En entrevista exclusiva con Infobae México este jueves 18 de junio de 2026, Zepeda detalla los obstáculos legales que han impedido la ejecución del pago y además denuncia que la actriz ha empleado todos los recursos jurídicos posibles para evadir su responsabilidad el proceso penal por falsedad de declaraciones.

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La suma que debe cubrir Brito corresponde a una sentencia civil por daño moral, dictada tras acreditarse la agresión y el robo de equipo fotográfico contra Zepeda en 2020.

Según el fotógrafo, la falta de notificación formal a la actriz ha permitido que el proceso se extienda durante años, mientras la parte demandada se ampara en tecnicismos legales.

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La notificación pendiente impide el cobro de la indemnización

Desde el fallo emitido en 2023, la sentencia que obliga a Livia Brito y su ex pareja a pagar 1,200,000 pesos por daño moral quedó firme. Zepeda sostiene que los abogados de la actriz han recurrido “a todos los recursos posibles para no pagarlo”, lo que ha prolongado el litigio hasta el presente. De acuerdo con sus declaraciones a Infobae México, “ya no hay nada que pueda impedir que paguen eso”, pero la falta de notificación oficial ha sido el principal obstáculo.

La notificación pendiente impide el cobro de la indemnización (Jovani Pérez/ Infobae México)

“El actuario tiene que ir a los domicilios registrados y a veces no están, no los encuentran o no abren. Eso es lo que ha sucedido”, explica Zepeda. Añade que, una vez notificados, los deudores tendrán cinco días para cumplir con el pago, y recalca que la sentencia ya no se puede modificar. “Eso se tiene que pagar”, subraya.

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Estrategias legales dilatan la resolución del caso

Zepeda atribuye la demora a maniobras legales de la defensa de Brito, quienes han presentado diversos amparos y recursos para frenar tanto el cumplimiento de la sentencia civil como el avance del proceso penal por falsedad de declaraciones. El fotógrafo narra que en la primera audiencia penal, el juez de control en Cancún desestimó los cargos pese a que presentó videos y testimonios, lo que considera un ejemplo de cómo “algunos se deslumbran” ante figuras públicas.

“No me parece justo ni adecuado que, por ser famoso, alguien pueda agredir a la prensa y quedarse impune”, expresó Zepeda a Infobae México. Sostiene que el actuar de la defensa solo ha servido para “alargar más el proceso, para que ella gaste más dinero”, mientras el daño a su persona y trabajo permanece sin reparación.

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Amparo frena proceso penal contra Brito por falsedad de declaración

El caso penal contra Livia Brito se encuentra suspendido luego de que un juez federal admitió el amparo promovido por su defensa, lo que impide la celebración de nuevas audiencias y la imposición de una posible condena de hasta seis años de prisión. El abogado de Brito, Erik Rauda, declaró a Imagen Televisión que “no hay un caso que perseguir” y que será el juez quien determine si el proceso continúa o se sobresee.

Brito fue denunciada por falsedad de declaración tras negar la agresión a Zepeda y el robo de su equipo fotográfico. Videos difundidos en 2020 confirmaron los hechos, lo que derivó en la investigación penal. El Ministerio Público solicitó una pena máxima para la actriz, mientras que Zepeda insiste en que la reparación del daño permanece incumplida.

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La versión de Livia Brito tras la suspensión de la audiencia

Al salir de la audiencia suspendida este 17 de junio, Livia Brito declaró a medios en Ciudad de México que confía en que “la verdad saldrá a la luz” y pidió al público esperar la resolución judicial. “Empezamos ya novela, entonces estoy muy enfocada en los proyectos, en lo que viene ya próximamente”, dijo. Brito afirmó que ha seguido el proceso conforme a derecho y negó haber absorbido gastos de la contraparte.

Sobre su trato con Zepeda durante la audiencia, Brito se limitó a señalar: “Nos saludamos. Un aprendizaje y madurez, mucha madurez. Han pasado muchos años y yo sigo enfocada en lo importante, en seguir mi carrera y en mi familia”.

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La versión de Livia Brito tras la suspensión de la audiencia (RS)

Zepeda afirma que seguirá en pie de lucha

El fotógrafo Ernesto Zepeda reitera que continuará “hasta que se haga justicia” y que acude a todas las instancias para lograrlo. Explica que promovió una denuncia penal por falsedad de declaraciones luego de que la actriz y su pareja negaron los hechos ante la autoridad. “Estas personas mintieron, no solo me robaron y me agredieron desde hace seis años, sino que cada vez han utilizado recursos legales para no cumplir con sus responsabilidades”, dijo Zepeda en entrevista con Infobae México.

Hasta que no se emita una sentencia definitiva en el proceso de amparo, Livia Brito no enfrentará nuevas audiencias ni obligación efectiva de pagar la indemnización, lo que mantiene el caso abierto y sin una resolución inmediata.

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