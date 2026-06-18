Defensores del bienestar animal de la UNAM denuncian al IPN de no respetar protocolo y sacrificar 34 conejos usados en laboratorio

Un científico con bata de laboratorio y mascarilla examina un conejo blanco sobre una mesa mientras otros conejos permanecen en jaulas al fondo de un laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Defensores y colectivos del bienestar animal denunciaron que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sacrificará a 34 conejos que estaban destinados a prácticas quirúrgicas para estudiantes y que ya no serán utilizados debido al paro de labores que mantiene la Escuela Superior de Medicina de esa casa de estudios.

El colectivo UNAM Sin Violencia Animal denunció irregularidades en el caso y acusó que el IPN no seguirá el protocolo correspondiente con los animales, por lo que exigen que se les permita la custodia de los mismos para poder asignarles un hogar.

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¿Cuál es el origen del caso?

Los estudiantes del Politécnico Nacional mantienen un paro indefinido desde el 4 de junio como parte de sus protestas para exigir la destitución del director Arturo Reyes Sandoval, quien enfrenta cargos de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos de recursos a través de la Fundación Corazón Guinda y Blanco.

Al tener activo un paro, en el que los estudiantes organizados tomaron las instalaciones, los animales en el laboratorio que estaban destinados a prácticas de los alumnos se encontraron sin un destino.

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En un comunicado emitido por el IPN, fechado el 11 de junio de ese año, el instituto dio a conocer que durante el período del paro de labores “se perdieron las prácticas de Cirugía, lo que conllevó a sacrificar los lepóridos destinados para el adiestramiento quirúrgico de los estudiantes”.

El colectivo UNAM Sin Violencia Animal denunció irregularidades en el caso

No obstante, en un video difundido por UNAM Sin Violencia Animal, filmado el 12 de junio —un día después de que el IPN emitiera esa información— se muestran a los animales en sus respectivas jaulas, dentro de las instalaciones, perfectamente vivos, desmintiendo por completo la afirmación de que fueron sacrificados.

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Acciones del colectivo

Desde el momento en el que esta información comenzó a difundirse, colectivos de protección ambiental gestionaron la búsqueda de hogares temporales con el objetivo de encontrar un espacio adecuado para las especies que ya no serán empleadas como prácticas para estudiantes.

“Gestionamos hogares temporales, hogares definitivos y espacios en santuarios para solicitar la custodia de los concejos y evitar que los maten (es así como lo indica su manual de procedimientos)”, se lee en una publicación difundida en redes sociales.

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El 15 de junio, colectivos solicitaron de manera formal la custodia de los conejos del IPN. “Entregamos formalmente un oficio con decenas de firmas solicitando la custodia y resguardo”, afirma el colectivo en su publicación. En dicha petición afirmaron que “las propias autoridades universitarias reconocen limitaciones para seguir manteniendo a los conejos”, por lo que la opción más viable, a su consideración, es otorgarles la custodia de las especies, considerando que ya cuentan con espacios para su resguardo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Después de esperar durante horas, el director firmó un acuse de recibido, pero no recibimos ninguna respuesta clara sobre el futuro de los animales”, denunciaron.

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Presentan denuncia a la FGJCDMX y revelan irregularidades en el IPN

Ante la sitaución y la creciente preocupación de colectivos por el futuro de estos 34 conejos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por “las irregularidades de la institución”. De acuerdo al colectivo, dicha denuncia tiene el folio CI-FIMH/UAT-MH-1/UI-1 S/D/01124/06-2026.

Una de las principales denuncias contra las autoridades politécnicas es no querer otorgar la custodia de estas especies, al argumentar que “al ser animales de experimentación, no están acostumbrados al contacto estrecho y cercano con humanos, por lo que no son candidatos a ser mascotas y requieren cuidados y alimentación específica”.

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Los colectivos refutaron por completo esa afirmación, al demostrar que existen casos en los que los animales que han sido utilizados en contextos de laboratorio, logran una buena adaptación en una vida doméstica. Como ejemplo, los conejos que fueron rescatados después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El colectivo UNAM Sin Violencia Animal denunció irregularidades en el caso

Además, advirtieron que no se ha presentado un protocolo público actualizado conforme a las reformas legales de 2024 en materia de bienestar animal ni en relación con los cinco dominios establecidos por la OMSA. Por ello, los activistas llaman a la sociedad y a las autoridades a ejercer presión y exigir medidas inmediatas de protección para estos animales, en busca de garantizar el cumplimiento de los protocolos y el respeto a la normativa vigente.

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