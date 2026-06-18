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Mundial 2026: Aficionado del Atlas cae de una estructura durante el Fan Fest de Guadalajara y termina detenido

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que un hombre es empujado mientras permanecía sobre una estructura del Fan Fest

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Las actividades relacionadas con la Copa Mundial de 2026 en Guadalajara vivieron un momento de tensión luego de que un aficionado del Atlas protagonizara un incidente en el FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación, donde resultó lesionado tras caer desde una altura aproximada de tres metros.

El hecho ocurrió ante decenas de asistentes que se encontraban disfrutando de las actividades organizadas alrededor del torneo. De acuerdo con videos compartidos en plataformas digitales, el seguidor rojinegro decidió escalar una de las estructuras del lugar y, una vez en la parte superior, comenzó a exhibir un zarape con los colores del conjunto tapatío.

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La acción llamó de inmediato la atención de los asistentes y de los cuerpos de seguridad desplegados en la zona. Personal encargado de la vigilancia intentó dialogar con el hombre para que descendiera voluntariamente, ya que estaba incumpliendo las reglas establecidas para los visitantes del Fan Fest.

(Captura de pantalla / @a.gomez_15)
(Captura de pantalla / @a.gomez_15)

Sin embargo, los intentos por convencerlo no dieron resultado. Posteriormente llegaron integrantes de la Guardia Nacional para apoyar en las labores de mediación, aunque tampoco lograron que el aficionado abandonara la estructura.

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Personas que presenciaron el episodio señalaron que el hombre respondió con burlas y desafíos a los llamados de las autoridades, lo que provocó que la situación se prolongara durante varios minutos.

La tensión aumentó cuando dos policías municipales decidieron subir para intentar retirarlo. Mientras uno de los uniformados permanecía en una posición inferior para brindar apoyo, el otro se acercó directamente al aficionado. En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa un intercambio de movimientos entre ambos hasta que el seguidor rojinegro perdió el equilibrio.

(Captura de pantalla / @a.gomez_15)
(Captura de pantalla / @a.gomez_15)

El aficionado cayó desde varios metros de altura y, durante el incidente, uno de los policías también terminó precipitándose junto a él. El momento generó alarma entre quienes observaban la escena.

Tras la caída, equipos de emergencia ingresaron rápidamente para brindar atención médica a los involucrados. Según los primeros reportes emitidos por los paramédicos, el aficionado presentó lesiones de consideración, incluyendo una contusión craneal que obligó a su traslado para recibir atención especializada.

Por su parte, los elementos de seguridad involucrados en el incidente sufrieron golpes menores y fueron valorados por personal médico sin que sus lesiones representaran un riesgo grave.

Mientras los servicios de emergencia atendían a los lesionados, algunas personas aprovecharon la confusión para acercarse al lugar donde quedó el zarape rojinegro. Testigos reportaron que varios asistentes tomaron la prenda y la dañaron antes de que las autoridades recuperaran el control de la situación.

(Captura de pantalla / @a.gomez_15)
(Captura de pantalla / @a.gomez_15)

Una vez estabilizado, el aficionado fue asegurado por los policías y trasladado en calidad de detenido. Las autoridades informaron que posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público en instalaciones de la Fiscalía del Estado.

La razón de su presentación ante las autoridades está relacionada con posibles daños ocasionados al mobiliario y a la infraestructura urbana. De acuerdo con la legislación vigente en Jalisco, las conductas que impliquen afectaciones al patrimonio urbano pueden constituir delitos contemplados dentro del Código Penal estatal.

A pesar de la polémica generada por este episodio, las autoridades estatales aseguraron que el balance general de seguridad alrededor de la Copa Mundial continúa siendo positivo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán contra Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 17 de junio de 2026. Los colombianos Kevin Castano y James Rodríguez celebran tras el partido. REUTERS/Eloisa Sánchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán contra Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 17 de junio de 2026. Los colombianos Kevin Castano y James Rodríguez celebran tras el partido. REUTERS/Eloisa Sánchez

Durante un informe preliminar difundido la mañana siguiente, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, indicó que hasta el momento no se han reportado incidentes de relevancia que comprometan el desarrollo de las actividades vinculadas al Mundial 2026 ni a las operaciones del FIFA Fan Fest en Guadalajara.

El caso, no obstante, se ha convertido en uno de los momentos más comentados de las celebraciones mundialistas en la ciudad y ha provocado debate entre usuarios de redes sociales sobre el comportamiento de algunos aficionados y los protocolos utilizados por las autoridades para atender este tipo de situaciones.

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