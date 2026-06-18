México vs Corea del Sur: ¿Cómo era el mundo la última vez que se enfrentaron ambas selecciones en un Mundial?

Soccer Football - World Cup - Group F - South Korea vs Mexico - Rostov Arena, Rostov-on-Don, Russia - June 23, 2018 South Korea's Son Heung-min scores their first goal REUTERS/Jason Cairnduff

El último enfrentamiento entre México y Corea del Sur en una Copa del Mundo ocurrió en 2018, cuando el contexto global y nacional mostraba escenarios distintos a los actuales. Dentro de lo más destacado en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador apenas se preparaba para asumir la presidencia tras una victoria que redefinió el panorama político mexicano.

En el partido disputado en Rusia, los delanteros Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela fueron los protagonistas de los goles para el conjunto mexicano. Hernández formaba parte del West Ham United en Inglaterra, mientras que Vela acababa de cerrar su etapa en la Real Sociedad para incorporarse a Los Ángeles FC en la liga estadounidense.

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Chicharito durante el Mundial de Rusia 2018. (Mexsport)

Foto de archivo de Javier "Chicharito" Hernández celebrando un gol con la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2018. Arena Rostov, Rostov-on-Don, Rusia. 23 de junio de 2018. REUTERS/Jason Cairnduff

El atacante Heung-min Son, autor del tanto coreano en aquel encuentro, era ya una figura clave en el Tottenham Hotspur de la Premier League. El duelo de 2018 fue parte de la fase de grupos, y su desenlace tuvo repercusiones directas en la clasificación de ambos equipos.

El entorno político y deportivo de México en 2018

Durante el año de ese enfrentamiento, México vivía una transición política relevante. Las elecciones presidenciales del 1 de julio marcaron el ascenso de López Obrador, quien, tras dos intentos previos, alcanzó la presidencia como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y obtuvo el 53% de los votos.

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El resultado electoral reflejó una demanda de cambio por parte de la sociedad mexicana, que apostó por un nuevo rumbo en la administración pública. La expectativa ante el nuevo gobierno era elevada, y el tema dominaba la agenda nacional en paralelo al desarrollo del torneo mundialista.

¿Qué pasó en el último México vs Corea del Sur en Mundiales?

La última vez que ambas selecciones se encontraron en una Copa del Mundo fue el 23 de junio de 2018, en el Mundial de Rusia. México se impuso a Corea del Sur 2 a 1 con anotaciones de Carlos Vela y Javier Hernández, mientras Heung-min Son descontó para los asiáticos.

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Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador gestures during an event at the Zocalo square to to mark the fifth anniversary of his election victory on July 1, 2018 , in Mexico City, Mexico July 1, 2023. REUTERS/Henry Romero

Ese triunfo permitió que el equipo mexicano diera un paso crucial en la fase de grupos, aunque el desenlace de la competencia fue seguido de cerca tanto por los aficionados como por quienes vivían el cambio gubernamental en el país.

La vida deportiva de quienes marcaron la diferencia en ese partido también atravesó modificaciones. Hernández continuó su carrera en Europa hasta 2019, mientras que Vela consolidó su posición en el fútbol de Estados Unidos. Por su parte, Son se mantuvo como figura del Tottenham, sumando logros en el fútbol inglés, aunque actualmente pertenece a LAFC de la MLS.

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Foto de archivo de partido entre selecciones de México y Corea del Sur en el Mundial del 2018 en Rusia. Rostov Arena, Rostov-on-Don, Rusia. 23 de junio de 2018. REUTERS/Darren Staples

¿Cómo llegan México y Corra del Sur?

El conjunto mexicano llega tras vencer por 2-0 a Sudáfrica. El triunfo se cimentó en los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes permitieron que el equipo sumara sus primeros tres puntos y mantuviera la portería sin recibir anotaciones. Esta actuación inicial refuerza la confianza del plantel y de la afición.

Por su parte, Corea del Sur superó a República Checa con un marcador de 2-1. Los protagonistas de la victoria asiática fueron Oh Hyeon-Gyu y Hwang In-Beom, quienes marcaron los tantos decisivos en la primera jornada. Con este resultado, los surcoreanos igualan a México en la cima del grupo y llegan al segundo compromiso en igualdad de condiciones.

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