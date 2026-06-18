Morena pierde más de 93 mil afiliados por registros duplicados: Somos México y otras organizaciones avanzan para ser partido

TEPJF niega que Ortiz, Batres y Esquivel hicieran actos anticipados de campaña (Crédito: X/@TEPJ_informa)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de decenas de miles de afiliaciones en favor de organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos, una decisión que implica la pérdida de más de 93 mil militantes para Morena. Además, ordenó al INE revisar cerca de 2 mil registros adicionales en disputa.

La resolución representa un paso clave en el proceso de conformación de nuevas fuerzas políticas rumbo a los próximos años, al tiempo que redefine parte del padrón de militantes del partido gobernante.

PUBLICIDAD

Morena perdió más de 93 mil afiliaciones luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que esos registros deben considerarse válidos para organizaciones ciudadanas que buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales.

La decisión se produjo tras una controversia relacionada con afiliaciones duplicadas, es decir, ciudadanos que aparecían registrados tanto en Morena como en agrupaciones en proceso de convertirse en partidos políticos. El tribunal concluyó que el partido no acreditó de manera suficiente la documentación necesaria para conservar dichos registros en su padrón.

PUBLICIDAD

TEPJF valida más de 93 mil afiliaciones para organizaciones en formación

Por unanimidad, los magistrados confirmaron la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que reconoció como válidas 93 mil 742 afiliaciones en favor de diversas organizaciones políticas. La autoridad electoral consideró que Morena no presentó la documentación original requerida para demostrar la voluntad de esas personas de permanecer afiliadas al partido.

Durante la discusión, se informó que parte de los archivos entregados por Morena presentaban inconsistencias, incluyendo documentos dañados, registros que no correspondían a los casos solicitados y afiliaciones con fechas que no coincidían con los procesos revisados por la autoridad electoral.

PUBLICIDAD

INE deberá revisar otros mil 913 registros reclamados por Morena

Además del caso de las más de 93 mil afiliaciones, el TEPJF resolvió otro expediente relacionado con aproximadamente 18 mil registros que Morena también reclamaba como propios. Como resultado, ordenó al INE revisar específicamente mil 913 documentos para verificar si existe coincidencia entre formatos físicos y digitales.

Si la autoridad electoral encuentra coincidencias válidas, deberá consultar directamente a la ciudadanía involucrada para determinar a qué partido u organización desea pertenecer. Este procedimiento busca garantizar el respeto a la voluntad individual de cada afiliado.

PUBLICIDAD

Somos México celebra resolución y se declara listo para convertirse en partido

La organización Somos México aseguró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirma la legalidad de las afiliaciones presentadas durante su proceso de constitución y fortalece su ruta para obtener el registro como partido político nacional. La agrupación sostuvo que ha cumplido con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la realización de más de 200 asambleas distritales y la obtención de más de 256 mil afiliaciones ciudadanas.

En diversos pronunciamientos, Somos México acusó a Morena de intentar invalidar registros mediante impugnaciones relacionadas con afiliaciones duplicadas. La organización señaló que el TEPJF confirmó que los partidos deben acreditar sus reclamaciones con documentación válida y que los registros electrónicos internos no son suficientes para demostrar la pertenencia de los ciudadanos a una fuerza política.

PUBLICIDAD

La agrupación, encabezada por figuras vinculadas al antiguo Frente Cívico Nacional, forma parte de las cuatro organizaciones que podrían obtener el registro como partido político nacional en las próximas semanas. La decisión final corresponderá al Consejo General del INE, que prevé resolver las solicitudes antes de concluir junio.