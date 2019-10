Marysol Sosa así lo ha expresado en recientes entrevistas con diversos medios de comunicación mexicanos. Quiere saber “el porqué ya no supe nada de él, por qué no quiso conocer a mi hija, mi papá no me vio embarazada. Esas respuestas me las tienen que dar las personas que estaban con él. Pudiéndolo haber hecho, no. Estamos legalmente cubiertos, haciendo lo que tenemos que hacer porque no es justo que me hayan negado a mi padre. Hasta ahorita no saber con certeza dónde acabó mi papá”.