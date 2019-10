El fallo hace mención a las numerosas oportunidades en que Martins fue llamado a indagatoria y no se presentó o no fue hallado por las autoridades judiciales de México en los domicilios fijados por el propio imputado. Si bien después de varios intentos finalmente fue investigado en México, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia determinaron que no procede el planteamiento de la defensa y debe ser detenido.