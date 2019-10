Según la acusación, el ex espía llevaba mujeres engañadas y las obligaba a ejercer la prostitución. Según la hija de Martins, el ex espía habría regenteado varios locales nocturnos en Buenos Aires, tales como The One, Rouge, Brut, New Manhattan, Fama, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Apart Hotel y Swinger Club Anchorena.