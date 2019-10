“Qué pasa con la herencia? Lo que José José tiene al día de hoy son regalías de intérprete. José José no es el compositor de su música. Un Juan Gabriel si tiene regalías millonarias, porque es compositor de su música. José José, como intérprete- hay que reconocer que tiene como 300 éxitos, que son regalías muy jugosas, que por supuesto hacen que alguien viva cómodamente y para esta gente que también nos enteramos que no genera, quién sabe cuántos agregados culturales tuvo mi papá y no es que hable mal, estoy diciendo la verdad. Pues obviamente dicen de ahí nos agarramos”.