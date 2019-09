Además de la pasividad de la comunidad, el otro gran problema es la falta de estrategia por parte del gobierno. Según explicó Guadalupe, las herramientas existen pero no hay un plan a seguir. “Yo les ruego que tengan una estrategia, el actual gobierno (encabezado por Andrés Manuel López Obrador) no tiene ninguna. Prometió dinero del presupuesto pero no ha llegado a la Comisión de Búsqueda. En Jalisco el gobernador dijo que subió el 80% al Instituto de Ciencias Forenses pero me consta que no hay reactivos para tomar muestras de ADN. los peritos trabajan a marchas forzadas porque no hay personal; y esto ocurre en todo el país”.