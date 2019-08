De acuerdo con The Washington Office on Latin America (WOLA), las armas traficadas tienen su origen en dos fuentes: los bazares de armas y los locales establecidos. Respecto a la primera fuente, se ha señalado que los traficantes adquieren directamente sus arsenales en estos lugares que, por lagunas en la legislación de EEUU, no piden verificar los antecedentes penales de los compradores ni tienen límites en la venta de armas.