Este martes se levantó la polémica debido a las declaraciones del ex sacerdote, Alberto Athié al señalar que Angélica Rivera, ex esposa del presidente Enrique Peña Nieto, sigue casada con su ex primer marido, Jorge Alberto "El Güero" Castro, y es que los motivos de que la actriz no llevara a cabo la nulidad matrimonial probablemente fueron debido que el proceso dura alrededor de dos años.