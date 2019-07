Y agregó: "De lo que sí me puedo quejar es que el CONEVAL no tenga herramientas para seguir su labor en el futuro. Que el Secretario Ejecutivo se vaya no tiene mucha relevancia, pero los procesos presupuestales e institucionales sí la tienen. En esta coyuntura queremos que exista una solución presupuestal para el CONEVAL. Aplicar las medidas presupuestarias de recorte del 20% del costo de la estructura, eliminar las Direcciones Generales Adjuntas, que son quienes conocen los temas técnicos y quienes hacer la chamba sustantiva, así como recortar el presupuesto de Estudios e Investigaciones, afectaría gravemente a la institución. El CONEVAL no se niega a la austeridad, creemos que es importante, pero creemos que debe ser diferente".