"Yo lo denomino el sexto sentido. Los humanos percibimos la realidad a través de los sentidos, lo aprendimos en la escuela: el gusto, el olfato, el tacto… Pero ahora, si no estamos conectados, si no tenemos conectividad, si no tenemos nuestro sexto sentido, no percibimos adecuadamente la realidad", comenzó a explicar durante la apertura del foro Damián Kirzner, fundador y director de Mediamorphosis.