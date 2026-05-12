La familia de Mateo Pérez reveló qué esperan tras el hallazgo del cuerpo y algunas pertenencias del asesinado periodista: “Su legado está presente”

El viernes 8 de mayo se confirmó el hallazgo del cuerpo de Mateo, luego de que su mamá y su papá compartieron un video pidiendo ayuda para traerlo consigo de vuelta y darle cristiana sepultura - créditos @AbadColorado/X | @Laura_Ardila_A/X

Tras confirmarse la recuperación de los documentos de identidad, carné de periodista, celular y motocicleta de Mateo Pérez Rueda —aunque la maleta sigue sin aparecer—, la familia del joven periodista y estudiante universitario asesinado agradeció a las autoridades y a los medios de comunicación por el apoyo brindado para recuperar el cuerpo y poder despedirlo.

El fotógrafo Jesús Abad Colorado fue el encargado de comunicar a la opinión pública las palabras de Gloria Rueda y Carlos Pérez, madre y padre de Mateo, al difundir la mañana del martes 12 de mayo de 2026 el comunicado emitido por la familia del periodista, originario de Yarumal.

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Mateo Pérez Rueda había sido reportado como desaparecido el martes 5 de mayo, tras salir hacia Briceño desde Yarumal. Su cuerpo fue hallado el viernes 8 de mayo, luego de que una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logró ingresar a la zona.

El fotógrafo Jesús Abad Colorado compartió el comunicado desde su cuenta de X - crédito @AbadColorado/X

Todo lo hizo con el fin de realizar una investigación periodística (para su medio regional El Confidente) y en medio de su recorrido se habría topado con hombres armados del frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias Chalá (que a su vez le rinde cuentas a alias Calarcá), que al no creerle que era periodista, sino un informante, lo habrían torturado antes de acabar con su vida con impactos de bala.

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“Nosotros, la familia Pérez Rueda expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas aquellas personas que con su humanidad nos han abrazado en estos dolorosos momentos y han honrado la memoria de nuestro hijo y hermano Mateo Pérez Rueda”, inicia el comunicado.

El seno familiar de Mateo agradeció de manera especial “a los medios de comunicación y periodistas locales, regionales, nacionales e internacionales e independientes (...) por hacer eco de la situación que atravesamos y la generosa compañía que con sus plataformas han dispuesto al servicio de la verdad y la razón”.

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Más adelante las palabras fueron dirigidas a las autoridades locales, municipales, departamentales y del orden nacional, además de la academia, centros de pensamiento, gremios periodísticos y colectivos sociales y culturales, junto a los amigos y la comunidad en Yarumal.

El comunicado tiene fecha del 11 de mayo, pero se reveló en redes sociales solo hasta el 12 de mayo de 2026 - crédito @AbadColorado/X

“El legado de Mateo está presente, seguirá inoculado en nuestros corazones y se mantendrá firme como sus letras y pensamientos. Gracias a todos y todas por llenarnos de fortaleza para seguir adelante, nadie nos abatirá y quitará la esperanza y convicción de seguir haciendo grande la patria, esa que narro Mateo, y por la que ofreció su vida”, cierra el comunicado.

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De momento, la tensión y el nerviosismo no cesa, puesto que luego del anuncio que hizo el presidente Petro el viernes 8 de mayo de solicitar la revocación de ordenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo (grupo armado ilegal que también opera en Briceño), el martes 12 de mayo la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Luz Adriana Camargo, mantuvo vigentes las resoluciones para dar con los hombres armados de esta organización criminal, e incluido su máximo cabecilla: alias Chiquito Malo.

Mientras que sobre la disidencia de alias Calarcá, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó mediante una publicación de X al jefe de gobierno, y le recordó que “‘Chalá’ es ‘Calarcá’: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda”.

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Andrés Julián Rendón arremetió en X contra Gustavo Petro por el trato que ha recibido alias Calarcá - crédito @AndresJRendonC/X

“Usted persiste en salir en defensa de los criminales: alias Chala es el sicario de Calarcá. Así ha sido siempre. Ese bandido pasó por Caquetá, Huila y Catatumbo, y llegó a Antioquia hace un par de meses. Desde entonces, la estela de homicidios, desplazamientos y horror se ha incrementado en Briceño”, añadió Rendón.

Al final, el gobernador de Antioquia le lanzó un dardo al mandatario: “Persiste en lavarle la cara a ‘Calarcá’ porque ha sido intocable en su gobierno”.

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