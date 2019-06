—Sí, eso de estar más flaco también es producto del trabajo. Estamos entre doce y catorce horas diarias en el set y te queda poco tiempo para comer, para ducharte y estudiar. No se come bien, se pasa mucho nervio, no comes como deberías, con tu hora ahí sentadito y relajado: comes dos cosas para seguir aguantando "y para adelante". No es algo prioritario la comida cuando estoy trabajando, porque no puedo pensar en eso. Entonces te diría que es más "que no me desmaye", y vamos tirando.