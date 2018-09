Damián Kirzner : "Estamos en la era de la pérdida de la inocencia digital".



Karim Ben Khelifa: "Entendemos el mundo a través de historias, pero recordamos a través de experiencias. ¿Qué pasa cuando las historias se transforman en experiencias?".



Agustín Alonso: "Las estrategias transmedia no consisten en añadir elementos a un universo narrativo, sino en crearlo desde una mirada de 360 grados".



Daniel Burwen: "Cuando hablamos de la evolución de los medios, si los centennials lo entienden y ustedes no, probablemente eso sea el futuro".



Federico Skyes: "La lengua de señas está llena de plasticidad y belleza, y es capaz de crear la magia de la poesía y de envolver a las personas en un mundo onírico, lleno de imágenes fantásticas. Sirve para confesarse, para la filosofía, para discutir o para hacer el amor. Está llena de fuerza simbólica. El alma que se escapa por sus dedos es para ellos la vida misma".



Gonzalo Frasca: "El opuesto del aburrimiento no es la diversión. El opuesto del aburrimiento es el desafío. Por eso, enseñamos con juegos: porque superando desafíos nuestros alumnos se superan a sí mismos".



Patricia Gosalvez: "A la innovación narrativa hay que afrontarla con creatividad y osadía. Con el apoyo de una dirección que se atreva a probar cosas cuyo éxito no está asegurado. Y ante todo, con oficio y con buenas historias. Es decir, con periodismo".



Lina Srivastava: "Usar tus historias para generar conciencia, es solo el primer paso para lograr el cambio social. Necesitas trabajar en comunidad para catalizar la acción. Solo entonces van a lograr un impacto real y positivo".