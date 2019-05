Las amenazas para combatir la inmigración ilegal no tienen fundamento, pues además, detalla la analista, "no hay manera de pararla; ni a Estados Unidos ni a ningún país en el mundo". Murillo confía en que no haya mayores repercusiones políticas o económicas para México, pues por más barreras que se impongan, los migrantes siempre encontrarán la manera de pasar.