La joven asegura que no sólo es sexo lo que buscan los hombres también "es la compañía, porque les aportamos algo bueno. Porque se sienten bien con nosotras. Yo, gracias a Dios, siempre me he topado con gente muy buena, muy chida. Siempre que me voy me escriben: 'ay, me la pasé muy bien, muchas gracias'. Muchos me regalan cosas: flores, que el chocolatito… Y me he dado cuenta de que es más que nada porque te ganas a la gente. Les gusta platicar contigo. Les gusta que los escuches sin juzgar. Yo trato de escucharlos y si ellos me piden un consejo, pues se los doy".