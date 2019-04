Buena parte de ese olvido puede ser ocasionado por la falta de claridad sobre el manejo que se da a esos datos. Si no se divulgó mi contraseña, ¿qué tanto puede afectarme que otros sepan que me gusta alguna página, que visité tal o cual restaurante o que me conecto habitualmente desde cierta ciudad? ¿De verdad es para tanto? Algunos ejemplos pueden explicar mejor el hecho.