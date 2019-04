Demandaron "ya no más extorsiones y cuotas. Esto es para que venga la tranquilidad que antes había entre nosotros los comerciantes, ya que todo comercio y de negocio, ya sea de comida, de ropa, honradamente tiene que pagar cuota o si no aguantar los famosos levantones (secuestros) para no ser extorsionados, y todo con el apoyo de las autoridades".