La zozobra a ser objeto de algún delito ha llevado a los ciudadanos a cambiar sus hábitos. Ahora, 66.4 por ciento de los mexicanos no lleva cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito, 58.2 por ciento no permite que los menores salgan de su casa, 55.5 por ciento no camina de noche y 38.3 por ciento dejó de visitar a su pareja y amigos.