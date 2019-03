Cómo reconciliar a toda la raza humana. El trabajo de un soñador es enfrentar la desquiciada ironía del pragmatismo. Un soñador sueña con bombas que se convierten en dulces caricias. Balas que se convierten en manos que se estrechan y jaulas que no tienen candados. ¿Cuántos creen que vale la pena soñar con esto? Claro que vale la pena porque la paz es un sueño que vale la pena soñar toda la vida. ¡Venezuela no dejes de soñar nunca! ¡Tú no perdiste tu sueño, sólo te nublaron la vista! Pero hoy has recuperado la visión y nada ni nadie te detendrá.