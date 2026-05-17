Colombia

Incautaron 535 kilos de marihuana en operativo en la vía Garzón-Neiva

El cargamento, distribuido en 104 paquetes de marihuana tradicional y 25 de variedad exótica, fue descubierto en compartimientos ocultos en una camioneta

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Golpe al narcotráfico: interceptaron marihuana oculta en camioneta rumbo a la capital - crédito Captura de pantalla/Redes sociales
Golpe al narcotráfico: interceptaron marihuana oculta en camioneta rumbo a la capital - crédito Captura de pantalla/Redes sociales

El 17 de mayo de 2026, las autoridades lograron un importante golpe contra el tráfico de drogas tras la incautación de 535 kilogramos de marihuana convencional y 14 kilogramos de marihuana tipo exótica en un operativo realizado en la vía que conecta Garzón y Neiva, a la altura del municipio de Rivera.

El cargamento estaba oculto en varios compartimientos de una camioneta, distribuido en 104 paquetes de marihuana tradicional y 25 envoltorios de la variedad exótica, cuyo valor es considerablemente superior en el mercado ilegal por su alta demanda y características diferenciadas.

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Según la información recopilada por los investigadores, los estupefacientes habrían salido del departamento del Cauca y la ruta contemplaba su tránsito por Neiva, con destino final en Bogotá.

La marihuana exótica, por sus propiedades, representa un atractivo especial para organizaciones criminales dedicadas al tráfico y distribución en diferentes regiones del país.

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Policía capturó a conductor “kamikaze” y frustra envío de droga desde Cauca hacia Bogotá - crédito Captura de pantalla/Redes sociales
Policía capturó a conductor “kamikaze” y frustra envío de droga desde Cauca hacia Bogotá - crédito Captura de pantalla/Redes sociales

Durante el procedimiento, la Policía detuvo a un hombre de 23 años que conducía el vehículo bajo la modalidad denominada “kamikaze”, estrategia utilizada para transportar grandes cantidades de droga en un solo viaje, asumiendo altos riesgos en las carreteras.

El coronel Javier Duarte, comandante de la Policía en Huila, destacó: “Con este resultado, la Policía reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los controles en las carreteras del Huila para frenar el accionar de las organizaciones criminales”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de la red encargada del transporte y distribución del alijo, mientras refuerzan los operativos de vigilancia en las principales vías del departamento. La incautación representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Ejército descubrió cargamento de cocaína oculto en ambulancia durante operativo en el sur del Huila

Una ambulancia que transitaba por vías del sur del Huila se convirtió en el epicentro de un operativo militar que permitió descubrir un sofisticado método para el transporte de drogas. Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscritas a la Novena Brigada del Ejército, interceptaron el vehículo en la vereda El Cedro, área rural del corregimiento de Bruselas, jurisdicción de Pitalito, durante labores de control y vigilancia.

El procedimiento dejó como saldo la captura de dos hombres que se movilizaban en la ambulancia, la cual había sido adaptada para ocultar sustancias ilícitas.

Dos capturados tras hallazgo de 207 kilos de cocaína en ambulancia modificada en Huila - crédito @mindefensa/X
Dos capturados tras hallazgo de 207 kilos de cocaína en ambulancia modificada en Huila - crédito @mindefensa/X

Según el informe oficial, los uniformados notaron alteraciones sospechosas en la estructura del automotor mientras realizaban una inspección rutinaria. Estas modificaciones, ubicadas principalmente en la parte superior donde se encuentra la sirena y en otros compartimientos internos, levantaron alertas sobre la verdadera función del vehículo.

En una revisión minuciosa, los soldados hallaron 128 paquetes rectangulares escondidos en los compartimientos modificados. El contenido fue identificado como clorhidrato de cocaína.

El peso total del estupefaciente ascendió a 207 kilogramos, con un valor estimado de 630 millones de pesos en el mercado ilegal. Además, durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares que estaban en poder de los capturados.

La estrategia implementada por los responsables buscaba evadir los controles militares simulando una emergencia médica. Sin embargo, la pericia de los uniformados permitió frustrar la operación y poner al descubierto el uso de vehículos de atención sanitaria como fachada para el tráfico de drogas.

Este resultado representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en el sur del país y evidencia la capacidad de las organizaciones criminales para adaptar sus métodos”, destacaron fuentes oficiales.

Militares frustran intento de narcotráfico con ambulancia como fachada en el sur del país - crédito Captura de pantalla - @mindefensa/X
Militares frustran intento de narcotráfico con ambulancia como fachada en el sur del país - crédito Captura de pantalla - @mindefensa/X

Los dos detenidos, junto con la ambulancia y el material decomisado, quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Las diligencias ahora se centran en determinar el destino del cargamento y establecer las conexiones de los capturados con posibles redes de tráfico de estupefacientes.

La operación forma parte de una serie de acciones desplegadas en los corredores viales del Huila, orientadas a frenar el uso de vehículos adaptados como fachada para el movimiento de drogas.

Por último, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener y reforzar los controles, así como de investigar a fondo las estructuras dedicadas a este tipo de delitos.

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