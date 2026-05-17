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Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

Las heridas de mayor consideración las ha sufrido la conductora del turismo, que se quedó atrapada dentro de su vehículo y ha tenido que ser rescatada por los bomberos

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Archivo - Un vehículo de Cabify al lado de un taxi en la zona de Atocha (Jesús Hellín - Europa Press)
Archivo - Un vehículo de Cabify al lado de un taxi en la zona de Atocha (Jesús Hellín - Europa Press)

Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados —un VTC, un coche turismo y un vehículo de la Policía Nacional— ha dejado este domingo ocho personas heridas en el distrito madrileño de San Blas, una de ellas con riesgo de tener graves secuelas por sufrir una posible fractura de cadera. El siniestro ha tenido lugar alrededor de las cuatro y media de la tarde, en la intersección de las calles Alcalá con Miguel Yuste.

Las heridas de mayor consideración las ha sufrido la conductora del turismo, que se quedó atrapada dentro de su vehículo y ha tenido que ser rescatada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid antes de ser trasladada al hospital de La Paz. Fuentes de Emergencias Madrid han señalado que la mujer se encontraba en estado potencialmente grave. Por otro lado, la acompañante que viajaba con ella no ha necesitado atención hospitalaria.

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Ocho heridos trasladados a cuatro hospitales

En la colisión también se ha visto involucrado un vehículo de transporte con conductor (VTC) y una patrulla de la Policía Nacional, además del turismo. El Samur-Protección Civil ha atendido en el lugar a los ocho afectados y los ha trasladado a distintos centros hospitalarios de la capital.

Según han informado desde el Consorcio de Bomberos en redes sociales, el accidente ha provocado fuego en la planta baja de la casa, obligando a una actuación urgente en la que participaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Paterna, junto a un sargento de Torrent y un oficial

El conductor del VTC, por su parte, ha sido derivado al hospital Ramón y Cajal con un traumatismo en el hombro y contusiones en el costado y en una pierna, lesiones sin gravedad. Además, las cuatro pasajeras del mismo vehículo han presentado heridas leves con contusiones y han sido atendidas en el hospital de La Princesa.

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Los dos policías, heridos leves

De los implicados en el accidente, los dos agentes de Policía Nacional que viajaban en la patrulla también han resultado heridos con contusiones leves. Ambos han recibido asistencia médica en el hospital Infanta Leonor.

La Policía Municipal de Madrid ha asumido la investigación de lo ocurrido. El cruce donde se ha producido el choque está regulado por semáforos, una situación que los investigadores tendrán en cuenta y deberán considerar para determinar cuáles han sido las causas del accidente.

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