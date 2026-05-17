Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y pidió vigilancia internacional tras asesinato de coordinador de su campaña

El candidato presidencial afirmó que no tolerarán la “ola de violencia política” en Colombia ni los asesinatos contra miembros de su campaña

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella - crédito Jeenah Moon/REUTERS/Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella afirmó que debe protegerse la vida de los candidatos a la Presidencia, de sus equipos de campaña y de los ciudadanos colombianos - crédito Jeenah Moon/REUTERS/Infobae Colombia

A través de su cuenta oficial de X, el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia luego del asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Meta.

Por este motivo, el propio De la Espriella respondió al senador de Ohio en la misma red social y solicitó vigilancia internacional ante la “violencia política” en Colombia.

PUBLICIDAD

En su publicación, el abogado y candidato presidencial agradeció el mensaje de Bernie Moreno, que afirmó que Estados Unidos “está observando de cerca” la situación política en Colombia.

Abelardo de la Espriella agradeció el mensaje de Bernie Moreno, que afirmó que Estados Unidos “está observando de cerca” la situación política en Colombia - crédito Rebecca Blackwell/REUTERS
Abelardo de la Espriella agradeció el mensaje de Bernie Moreno, que afirmó que Estados Unidos “está observando de cerca” la situación política en Colombia - crédito Rebecca Blackwell/REUTERS

“Gracias senador Bernie Moreno por su postura firme y por dejarlo cristalino: Estados Unidos está observando de cerca (sic)”, expresó.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella afirmó que no tolerarán la “ola de violencia política” en Colombia ni los asesinatos contra miembros de su campaña presidencial.

“No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos contra nuestra campaña. Basta ya (sic)”, indicó.

El abogado pidió a la comunidad internacional, comenzando por el país norteamericano, que permanezca alerta y vigile la situación en Colombia para defender la democracia en el país.

“Exigimos que la comunidad internacional —empezando por Estados Unidos— permanezca alerta, vigilante e intransigente en la defensa de la democracia en Colombia. Necesitamos ojos en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes sin intimidación, terror ni asesinatos (sic)“, aseveró De la Espriella.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella pidió a la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos, que permanezca alerta y vigile la situación en Colombia para defender la democracia en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella afirmó que debe protegerse la vida de los candidatos a la Presidencia, de sus equipos de campaña y de los ciudadanos colombianos.

“Las vidas de los candidatos, sus equipos y cada colombiano que quiere votar en paz deben ser protegidas. No más muertes. No más silencio. Colombia está observando. El mundo debe actuar (sic)”, puntualizó el candidato presidencial.

¿Qué dijo Bernie Moreno?

El senador estadounidense Bernie Moreno, de raíces colombianas y representante de Ohio, se refirió al asesinato de Rogers Mauricio Devia, quien coordinaba la campaña de Abelardo de la Espriella en Meta.

A través de su cuenta oficial en X, Moreno manifestó su preocupación por el clima político en Colombia y resaltó que su país sigue de cerca el desarrollo del proceso electoral.

El congresista pidió medidas de protección para quienes aspiran a la presidencia y sus equipos, remarcando la necesidad de garantizar la seguridad en los comicios programados para el 31 de mayo de 2026.

Bernie Moreno - crédito @berniemoreno/X
Bernie Moreno pidió medidas de protección para quienes aspiran a la presidencia y sus equipos - crédito @berniemoreno/X

“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación”, escribió Moreno.

Además, como miembro de la delegación de observadores electorales de Estados Unidos, reiteró la atención internacional sobre la situación política colombiana.

Detalles de los hechos

El asesinato de Roger Mauricio Devia Escobar, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta, ha puesto en evidencia la preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia, justo cuando faltan dos semanas para las elecciones del 31 de mayo. Devia, quien también fue alcalde de Cubarral, murió junto a Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno local, luego de ser atacados la noche del 15 de mayo de 2026.

Jaime Andrés Beltrán, responsable nacional de regiones en la campaña de De la Espriella, resaltó el compromiso de Devia con el proyecto político y explicó que el coordinador había estado en Villavicencio gestionando recursos para la campaña antes de ser atacado en su regreso a Cubarral.

Tras el crimen, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables. La Procuraduría rechazó el asesinato y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido y reforzar la protección a los actores políticos en el contexto electoral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que no existen hipótesis claras sobre los autores ni los motivos del ataque. Informó que sigue en contacto con las autoridades policiales y de inteligencia, quienes adelantan las investigaciones.

“También, en las últimas horas, se frustró un atentado en contra de un miembro de la campaña de Paloma Valencia en el mismo municipio. Ambos hechos están siendo investigados. Pronto daremos más información porque hasta el momento no hay hipótesis”, aseveró.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaBernie MorenoCoordinador campaña Abelardo de la EspriellaRogers Mauricio Devia EscobarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incautaron 535 kilos de marihuana en operativo en la vía Garzón-Neiva

El cargamento, distribuido en 104 paquetes de marihuana tradicional y 25 de variedad exótica, fue descubierto en compartimientos ocultos en una camioneta

Incautaron 535 kilos de marihuana en operativo en la vía Garzón-Neiva

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

El Corno alle Scale reta a los ciclistas con 10 kilómetros de ascenso y rampas que llegan hasta el 12% de inclinación para cerrar la segunda semana de competencias

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Registrador Hernán Penagos negó discurso de fraude y respondió a Gustavo Petro por el código fuente: “Grave riesgo”

El funcionario negó alteraciones en el sistema electoral, defendió la transparencia del proceso y sostuvo que divulgar el código fuente representa una amenaza para la integridad de las elecciones

Registrador Hernán Penagos negó discurso de fraude y respondió a Gustavo Petro por el código fuente: “Grave riesgo”

Hombre intentó huir de un puesto de control y fue detenido con una moto que se habían robado la noche anterior y un celular reportado

Un individuo fue interceptado en la localidad de Antonio Nariño cuando intentaba evitar un control vial, momento en que las autoridades confirmaron que los objetos en su poder habían sido sustraídos ilícitamente

Hombre intentó huir de un puesto de control y fue detenido con una moto que se habían robado la noche anterior y un celular reportado

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

La paratleta colombiana fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y cumple con el ciclo paralímpico de cara a Los Ángeles 2028

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”