Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y pidió vigilancia internacional tras asesinato de coordinador de su campaña

Abelardo de la Espriella afirmó que debe protegerse la vida de los candidatos a la Presidencia, de sus equipos de campaña y de los ciudadanos colombianos - crédito Jeenah Moon/REUTERS/Infobae Colombia

A través de su cuenta oficial de X, el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia luego del asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Meta.

Por este motivo, el propio De la Espriella respondió al senador de Ohio en la misma red social y solicitó vigilancia internacional ante la “violencia política” en Colombia.

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En su publicación, el abogado y candidato presidencial agradeció el mensaje de Bernie Moreno, que afirmó que Estados Unidos “está observando de cerca” la situación política en Colombia.

Abelardo de la Espriella agradeció el mensaje de Bernie Moreno, que afirmó que Estados Unidos “está observando de cerca” la situación política en Colombia - crédito Rebecca Blackwell/REUTERS

“Gracias senador Bernie Moreno por su postura firme y por dejarlo cristalino: Estados Unidos está observando de cerca (sic)”, expresó.

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Abelardo de la Espriella afirmó que no tolerarán la “ola de violencia política” en Colombia ni los asesinatos contra miembros de su campaña presidencial.

“No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos contra nuestra campaña. Basta ya (sic)”, indicó.

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El abogado pidió a la comunidad internacional, comenzando por el país norteamericano, que permanezca alerta y vigile la situación en Colombia para defender la democracia en el país.

“Exigimos que la comunidad internacional —empezando por Estados Unidos— permanezca alerta, vigilante e intransigente en la defensa de la democracia en Colombia. Necesitamos ojos en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes sin intimidación, terror ni asesinatos (sic)“, aseveró De la Espriella.

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Abelardo de la Espriella pidió a la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos, que permanezca alerta y vigile la situación en Colombia para defender la democracia en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella afirmó que debe protegerse la vida de los candidatos a la Presidencia, de sus equipos de campaña y de los ciudadanos colombianos.

“Las vidas de los candidatos, sus equipos y cada colombiano que quiere votar en paz deben ser protegidas. No más muertes. No más silencio. Colombia está observando. El mundo debe actuar (sic)”, puntualizó el candidato presidencial.

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¿Qué dijo Bernie Moreno?

El senador estadounidense Bernie Moreno, de raíces colombianas y representante de Ohio, se refirió al asesinato de Rogers Mauricio Devia, quien coordinaba la campaña de Abelardo de la Espriella en Meta.

A través de su cuenta oficial en X, Moreno manifestó su preocupación por el clima político en Colombia y resaltó que su país sigue de cerca el desarrollo del proceso electoral.

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El congresista pidió medidas de protección para quienes aspiran a la presidencia y sus equipos, remarcando la necesidad de garantizar la seguridad en los comicios programados para el 31 de mayo de 2026.

Bernie Moreno pidió medidas de protección para quienes aspiran a la presidencia y sus equipos - crédito @berniemoreno/X

“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación”, escribió Moreno.

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Además, como miembro de la delegación de observadores electorales de Estados Unidos, reiteró la atención internacional sobre la situación política colombiana.

Detalles de los hechos

El asesinato de Roger Mauricio Devia Escobar, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta, ha puesto en evidencia la preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia, justo cuando faltan dos semanas para las elecciones del 31 de mayo. Devia, quien también fue alcalde de Cubarral, murió junto a Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno local, luego de ser atacados la noche del 15 de mayo de 2026.

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Jaime Andrés Beltrán, responsable nacional de regiones en la campaña de De la Espriella, resaltó el compromiso de Devia con el proyecto político y explicó que el coordinador había estado en Villavicencio gestionando recursos para la campaña antes de ser atacado en su regreso a Cubarral.

Tras el crimen, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables. La Procuraduría rechazó el asesinato y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido y reforzar la protección a los actores políticos en el contexto electoral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que no existen hipótesis claras sobre los autores ni los motivos del ataque. Informó que sigue en contacto con las autoridades policiales y de inteligencia, quienes adelantan las investigaciones.

“También, en las últimas horas, se frustró un atentado en contra de un miembro de la campaña de Paloma Valencia en el mismo municipio. Ambos hechos están siendo investigados. Pronto daremos más información porque hasta el momento no hay hipótesis”, aseveró.