"Hago un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, en los ejidos, en las colonias, para que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero, eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno, no caigan en esas actividades, si se requiere el apoyo, acudan a nuestro gobierno, si hay necesidad, si ustedes requieren de trabajo porque no hay oportunidades de empleo, si requieren de apoyos para el bienestar cuenten con nosotros, nosotros les ofrecemos eso. Se evitan riesgos, pero además la vergüenza, porque lo mejor es dar buenos ejemplos. Solo lo barato se compra con el dinero, la honestidad vale mucho", explicó AMLO.