"Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos", advirtió el mensaje que apareció en las inmediaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca.