El cuento de hadas se truncó por la debilidad reconocida de Peña Nieto: la infidelidad. Según le contó Rebecca Solano al escritor, el ex mandatario le dijo que tenían que hablar. Le explicó que la cantante Paty Manterola había dormido un sábado en la casa de Ixtapan de la Sal. Al irse ella, invitó a comer a Angélica Rivera. Cuando le preguntó si le había sido infiel, él contestó: "No me preguntes nada. No quieres saber nada".