En el mismo año declaró para el diario Reforma: "creo que soy muy atrevida y me considero una persona abierta con todo el mundo, por eso nunca he tenido problemas con nada ni nadie. Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo".