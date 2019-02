Hoy por la mañana, al ser cuestionado sobre el diálogo que sugirió Calderón sobre el tema, López Obrador dijo : "No voy a debatir con el expresidente. Yo lo único que dije es que expresidentes, porque también lo hizo (Ernesto) Zedillo, lo tengo que plantear, porque siempre digo lo que pienso, soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba quedarme callado como momia. No se vio bien, no es ético.", recalcó el presidente.