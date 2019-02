"No pude haber hecho yo el segundo disparo ¿por qué? porque el licenciado Colosio está de espaldas hacia mí, vean la posición y yo ya voy así, vean la distancia, no pude haberle hecho esto así, no pude haberlo hecho, definitivamente porque no se podría hacer eso, ¿por qué?, por que al momento de querer hacer eso, inmediatamente me iba a caer ahí mismo, pero caí por esta parte", señala Aburto en un video de más de más de 50 minutos fechado el 16 de septiembre de 1994 y que forma parte del expediente sobre el asesinato que la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo público.