"Una vez que llego (a la Fiscalía) les comento que es una denuncia a un menor por agresión a un animal. Me dicen que no tienen ninguna experiencia, que no hay un antecedente, que le van a dar prioridad a otros casos mientras investigan cómo proceder. Tardaron seis horas hasta que les fui a tocar la puerta y les dije 'oigan son las 2:00 de la mañana, no me van a atender?´ Me dijeron que tomara en cuenta que me estaban haciendo el favor de darme la atención y que no sabían cómo iba a proceder. La actitud fue bastante grosera y salí a las 3:00 de la mañana de hacer la denuncia" narró Morena Mía.