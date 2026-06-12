Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

Imagen Ilustrativa

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México el 11 de junio estuvo marcada no solo por la euforia de la Selección Mexicana por haber ganado el primer partido, sino también por las manifestaciones que ocurrieron alrededor del Estadio Ciudad de México, convocadas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y madres buscadoras para visibilizar los más de 130 mil desaparecidos en México.

En ese contexto, la actriz Regina Blandón utilizó sus redes para visibilizar la causa de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. En su mensaje, Blandón expresó una doble emoción: “Me emociona y me indigna al mismo tiempo”, señaló al referirse al torneo celebrado en México. Subrayó que ambas sensaciones pueden coexistir, reconociendo su pasión por el fútbol y, a la vez, su preocupación por la crisis de desapariciones.

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En sus palabras, la actriz pidió: “No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos”. Así, instó a quienes celebran el torneo a no perder de vista el dolor de las familias que aún esperan justicia por sus desaparecidos. Su publicación se convirtió en un recordatorio de que la alegría deportiva no debe eclipsar la urgencia de la búsqueda.

Las protestas de las madres buscadoras durante la apertura del Mundial 2026 —y desde hace muchos años— buscaron eso: interpelar a la sociedad para que la euforia futbolística no implique indiferencia. Blandón resumió su postura diciendo que es posible “celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”.

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Mientras México abría la Copa del Mundo ante los ojos del planeta, voces como la de Regina Blandón se sumaron a la exigencia de memoria y justicia, recordando que el festejo colectivo tiene un límite ético cuando hay miles de familias esperando el regreso de los suyos.

Esto decía la chamarra que Blandón utilizó durante el partido

Movilizaciones de madres buscadoras en Tlalpan

Las madres buscadoras y colectivos de familiares organizaron protestas y actividades desde semanas antes de la inauguración del Mundial, de hecho, llevan años en esta lucha ante la inacción del gobierno. Entre sus iniciativas estuvo la difusión y pega de fichas de búsqueda e intervención de espacios públicos con imágenes de las personas que un día salieron de casa y lamentablemente no regresaron a casa.

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Durante la noche y la mañana previas al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca y después Banorte), madres buscadoras junto con otros colectivos —como la CNTE y mujeres trans que se dedican al trabajo sexual— intentaron avanzar hasta el estadio para protestar. Sin embargo, la policía capitalina desplegó un extenso operativo antimotines sobre Calzada de Tlalpan y otras vías de acceso desde el 11 de junio, bloqueando físicamente el paso de los manifestantes e impidiendo que llegaran al recinto deportivo.

Denuncias por represión policial y detenciones arbitrarias

La cobertura periodística de las protestas de madres buscadoras también estuvo marcada por la detención de dos fotoperiodistas. El hecho ocurrió sobre Periférico, a la altura de Gran Sur, poco antes de que iniciara el evento deportivo.

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Los reporteros Axel Hernández y Ámbar Ruiz fueron detenidos mientras documentaban las movilizaciones. La noticia generó rápidamente reacciones en redes, donde se calificó la detención como injustificada y se cuestionó la actuación policial en un contexto de alta sensibilidad social.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ofreció su versión minutos después del incidente. Según el comunicado oficial, la intervención de la policía respondió a un señalamiento ciudadano que alertó sobre la supuesta posesión de explosivos por parte de los fotoperiodistas. La SSC justificó así la revisión y detención de los reporteros.

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No obstante, los fotorreporteros aseguraron que se trató de una detención arbitraria al no tener una acusación concreta contra ellos.